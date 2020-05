Einde van de lockdown betekent in Rome nog geen ‘business als usual’

Elon Musk zenuwach­tig voor Spa­ceX-lancering, vanavond ook te zien in ons land!

18:39 Elon Musk heeft in een Amerikaans televisieprogramma gezegd dat hij erg zenuwachtig is voor de lancering van ruimteschip Crew Dragon vanavond. Vooral de verantwoordelijkheid die hij draagt voor de levens van de twee astronauten weegt erg zwaar, zei hij. Vanavond omstreeks 22.30 uur (onze tijd) zullen de Nasa-astronauten gelanceerd worden vanuit het Kennedy Space Center in Florida. Ook in Nederland moet het ruimteschip te zien zijn.