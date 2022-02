Eindelijk een rechtszaak voor Surinaamse moordpartijen uit een donker verleden

Het leven was zwaar in Suriname in de jaren 80 van de vorige eeuw. ,,Er was al een economische malaise, daar kwamen door de oorlog nog meer armoede en wanhoop bij. Er waren aanslagen op elektriciteitsmasten waardoor het soms in heel Paramaribo duister was", weet de Surinaamse mensenrechtenactivist Sunil Oemrawsingh. ,,Vanwege de perscensuur gingen er veel roddels en geruchten rond.”



Voor Nederlanders klinkt het als een conflict uit een lang vervlogen tijd: de Binnenlandse Oorlog van Suriname van 1986 tot 1992. Een bloederige strijd om macht en geld tussen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk en het Nationale Leger van Desi Bouterse. Die legerleider kwam in 1980 door een staatsgreep aan de macht.



Onder meer door de economische misère in het land pakten honderden Marrons (afstammelingen van Afrikaanse slaaf gemaakten) in het Surinaamse binnenland de wapens op. Onder leiding van Brunswijk, een ex-lijfwacht van Bouterse, overvallen ze militaire posten. Het regime slaat hard terug en laat hele dorpen in het binnenland platbranden. In het dorp Moiwana worden 39 inwoners afgeslacht door het leger. Er vallen in de oorlog enkele honderden burgerdoden, duizenden andere binnenlandbewoners slaan op de vlucht.