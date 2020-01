Eindelijk regen op komst in Australië, maar nu dreigt er nieuw gevaar

Oudste materiaal op aarde gevonden in Australi­sche meteoriet: nog voor ontstaan van de zon gevormd

12:07 Een meteoriet die vijftig jaar geleden eerst als een flinke vuurbal en daarna in ontelbare brokken insloeg in het zuidoosten van Australië, blijkt het oudste materiaal te bevatten dat ooit op aarde is gevonden. Het gaat volgens experts om sterrenstof dat vermoedelijk tussen de vijf en zeven miljard jaar oud is. Dat is ouder dan de aarde, de zon en ons zonnestelsel.