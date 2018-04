Eis levenslang voor aanslagpleger Stockholm

Terminale Britse peuter Alfie mag niet voor behande­ling naar Italiaanse kliniek

11:58 De ouders van de terminale Britse peuter Alfie Evans hebben een rechtszaak verloren om het 23 maanden oude jongetje over te laten brengen van een kinderziekenhuis in Liverpool naar een gespecialiseerde kliniek in Italië. Alfie werd maandag op dringend advies van artsen van de kunstmatige beademing afgehaald in het Alder Hey Children's Hospital in Liverpool.