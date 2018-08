El Chapo is van troon gestoten als machtigste drugsbaas

Het Jalisco New Generation-kartel heeft El Chapo's Sinaloa-kartel ingehaald als de dominante onderwereldmacht in Mexico, beweerde de DEA tijdens de bijeenkomst. Het kartel richtte tientallen drugsroutes op in de VS, Europa en Azië.



De arrestatie van El Chapo twee jaar geleden creëerde een machtsstrijd waarin rivaliserende drugsbendes het uitvechten om het cocaïnekoninkrijk van de gevangen genomen gangster te claimen. El Chapo werd eind vorig jaar uitgeleverd aan de VS, waar naar verwachting zijn federale rechtszaak tegen moord, witwassen van geld en drugshandel in november van start gaat.



Hoewel het Sinaloa-kartel nog steeds actief is, onder leiding van de voormalige partner van El Chapo, de 70-jarige Ismael 'El Mayo' Zambada, is de organisatie slechts een fractie van wat het ooit was. ,,Als je naar El Mayo kijkt, zit het grootste deel van zijn familie in de gevangenis”, zei Craine. ,,Hij raakt steeds meer geïsoleerd.”