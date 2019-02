‘El Chapo misbruikte 13-jarige meisjes die gedrogeerd waren’

Einde van het kernraket­te­n­ak­koord: was de Hollandi­tis dan voor niets?

Het einde van het kernrakettenakkoord, het zogenoemde 'INF-verdrag' ( Intermediate-Range Nuclear Forces), hangt in de lucht. Dat was het verdrag dat werd gesloten na de grote straatprotesten in Europa in de jaren tachtig, ook in Nederland.