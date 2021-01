‘El Chapo van Azië’ aangehouden op Schiphol

De 57-jarige Tse, een in China geboren Canadees, werd aangehouden op verzoek van de Australische autoriteiten. In dat land wordt zijn aanhouding dan ook breed uitgemeten in verschillende media. De landelijke politie zou er samen met justitie bezig zijn om Nederland om de uitlevering van de drugsbaas te vragen. Hij stond al sinds 2019 gesignaleerd door Interpol.

De man leidt een drugssyndicaat dat volgens persbureau AP 70 miljard dollar per jaar omzet, voornamelijk via de handel in (crystal) meth en heroïne. Tse woonde een tijd in Toronto, maar bewoog de laatste jaren tussen Macau, Hongkong en Taiwan, zo meldde persbureau Reuters onlangs.

,,Tse Chi Lop bevindt zich op hetzelfde niveau als El Chapo of misschien wel Pablo Escobar’’, zei Jeremy Douglas eerder tegen Reuters, namens het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), een VN-organisatie die ondersteunt in de strijd tegen drugs, criminaliteit, internationaal terrorisme en corruptie. Zijn syndicaat staat bekend als ‘The Company’ en het ‘Sam Gor’- syndicaat, dat opereert van Nieuw-Zeeland tot Japan.

Volgens de Australische politie is Tse verantwoordelijk voor 70 procent van alle drugs die het land binnenkomen. Zijn groep zou sinds 2015 verantwoordelijk zijn geweest voor zeker 13 zaken aangaande drugstransport.

Tse was per vliegtuig onderweg naar Canada. Hij werd gearresteerd tijdens een tussenstop. Dat verliep ‘rustig', aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid tegen ANP.

