Elf jaar cel na vrouwenbesnijdenis in Londen

De eerste verdachte die in Groot-Brittannië schuldig was bevonden aan vrouwenbesnijdenis, is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar. De rechtbank houdt de 37-jarige Oegandese vrouw verantwoordelijk voor de genitale verminking van haar dochtertje in hun woning in Londen, bericht de BBC.