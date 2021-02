Elitekorps Duits leger weer in opspraak: leider liet meenemen munitie en explosieven onbestraft

Die bleken vorig voorjaar te zijn verdwenen zonder dat daar iets over terug te vinden was in de boekhouding van het KSK. Na de vondst van een grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en explosieven bij een onderofficier in mei, bleek dat een paar duizend patronen en twee kilo springstof afkomstig waren uit het depot van het elitekorps.

Tijdens de rechtszaak tegen de 45-jarige onderofficier werd duidelijk dat hij uit wantrouwen geen gebruik had gemaakt van een ‘amnestieregeling’ binnen het KSK, de Duitse tegenhanger van ons Korps Commandotroepen (KCT). Wie gehamsterde of mogelijk gestolen munitie en springstof zou terugbrengen, hoefde volgens die regeling niet bang te zijn voor straffen. Hetzelfde gold voor patronen en springstof die na oefeningen of missies waren achtergehouden en thuis illegaal opgeslagen.

De actie in maart en april vorig jaar was een groot succes. Zelfs zo groot dat er meer munitie en springstof in de kisten voor de KSK-kazerne bij Stuttgart belandde dan officieel was verdwenen. Er zaten zelfs hand- en rookgranaten tussen. De extra patronen en springstof zouden in de loop der jaren bij verschillende eenheden van het elitekorps zijn ontvreemd.

Commandant

Wie het initiatief voor de amnestieregeling nam, bleef onduidelijk. Tot de NDR en WDR enkele dagen geleden onthulden dat de korpsleiding erachter zat. De openbare deelstaatomroepen konden interne documenten inzien. Daarin staat volgens hen dat het inleveren van de munitie en explosieven tot 24 april 2020 mogelijk was. Voor het teruggeven van ‘veiligheidsgevoelig materiaal’ wilde de KSK-top de korpsleden de tijd geven tot oktober 2020. De achtergrond van de buitengewone en mogelijk strafbare regeling zouden tekorten in de munitievoorraden van meerdere eenheden zijn geweest. Daardoor zag de korpsleiding zich opgezadeld met een probleem waarvoor ze geen verklaring zou kunnen geven tijdens de grondige reorganisatie van het korps.

Die reorganisatie kwam er vorig jaar, nadat uit onderzoek van de Duitse militaire inlichtingendienst was gebleken dat in het korps leden zaten met een extreemrechts gedachtegoed. Het onderzoek volgde op een reeks incidenten waarbij commando’s in opspraak waren geraakt, bijvoorbeeld door het brengen van de verboden Hitlergroet en andere uitingen van neonazisme. De reorganisatie ging gepaard met de opheffing van een eenheid.

Vooronderzoek

KSK-commandant Markus Kreitmayr ligt nu onder vuur vanwege de amnestieregeling. Daarmee belemmerde hij mogelijk de rechtsgang, omdat het verdwijnen van munitie onderzocht moet worden en de verantwoordelijke militairen een straf boven het hoofd hangt.

Het Openbaar Ministerie in Tübingen liet woensdag weten dat ze een vooronderzoek is gestart naar de amnestieregeling. ,,We onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Bij de commando's kan dat een overtreding van de vuurwapenwet of de wet op de controle van oorlogswapens zijn, bij hun superieuren belemmering van de rechtsgang, al dan niet in hun ambt’’, verklaarde een woordvoerster tegenover RedaktionsNetzwerk Deutschland.

De Duitse strijdkrachtenvereniging waarschuwt Defensie-minister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) voor een vroegtijdige vervanging van de KSK-commandant. Die leidt het KSK sinds 2018 en geldt als een ‘buitengewoon eerlijke en plichtbewuste officier’. ,,Hij trad krachtig op tegen de misstanden bij het KSK en zette een grote culturele verandering in gang’’, verklaarde voorzitter luitenant-kolonel André Wüstner tegenover persbureau DPA.

Minister

De zaak brengt ook de minister van Defensie zelf in het nauw. Volgens Der Spiegel blijkt uit een intern onderzoek door het ministerie dat topfunctionarissen van het Duitse leger en Defensie op de hoogte waren, maar nauwelijks actie ondernamen. Kramp-Karrenbauer gaf woensdag in de Defensie-commissie van het Duitse parlement toe dat haar ministerie fouten maakte bij de afhandeling van de ‘munitie-affaire’ maar verklaarde na afloop dat ze er voorlopig geen persoonlijke consequenties uit wil trekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: