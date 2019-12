Elke dag verdwijnen er meer dan 90.000 postpakketjes in The Big Apple

Jachtpar­tij in Franse Ardennen loopt uit de hand: 158 everzwij­nen gedood

15:48 Een bloedbad, zo wordt een uit de hand gelopen jachtpartij van een groep jagers in het Franse La Croix-aux-Bois genoemd. Met 84 man trokken ze woensdag de Ardennen in. Enkele uren en meer dan 300 kogels later bleken ze maar liefst 158 wilde everzwijnen te hebben gedood. De officiële Jachtfederatie van de Ardennen heeft haar afschuw uitgesproken. Net als een jager die erbij was en alles zag gebeuren.