Elke minuut stikt er een beetje hoop op redding bemanning

De klok tikt en heel Argentinië weet dat de tijd dringt. Het land snakt naar een beetje licht van een kaars die ver weg uitgaat, ergens op de bodem van de oceaan. ,,Op dit moment hebben we geen spoor van de onderzeeër. Het zoeken gaat door, er is geen contact, er zijn geen aanwijzingen", aldus marinewoordvoerder Enrique Balbi gisterochtend. En dat kwam aan.

Misschien zijn de 44 opvarenden al gestikt. Misschien leven ze nog en is er toch voor langer zuurstof. Het hangt er vanaf welke expert aan het woord is. Het hangt nog meer af van het moment dat de San Juan voor het laatst aan de oppervlakte was. Als dat inderdaad was - zoals wordt aangenomen - op 15 november om 11.30 uur Nederlandse tijd dan zal niemand deze ramp overleven. Dan is de zuurstof op. Maar misschien kan de duikboot tussentijds lucht happen. Of wordt hij aan de oppervlakte stuurloos heen en weer geslingerd door oceaangolven. De onzekerheid is verschrikkelijk voor de familieleden en vrienden van de 44 opvarenden aan boord van de vermiste duikboot.

Valse hoop

Aan valse hoop heeft het niet ontbroken. Zeven meldingen vanaf een satelliettelefoon bleken niet van de San Juan te komen. Evenmin als een reddingssloep, de oranje en witte fakkels die aan de horizon waren gezien, de geluiden onder water en echo’s van metaal. Allemaal niet van de San Juan. Het laatste hoopvolle bericht waaraan de natie zich vastklampte kwam gisteren. De Argentijnse marine zou een echosignaal hebben opgevangen De marine zelf kon of wilde het niet bevestigen maar Clarín, de belangrijkste krant van Argentinië, meldde ‘twee bronnen voor het nieuws te hebben’. Het gaf hoop totdat Enrique Balbi naar de verzamelde media stapte.

Het weer is wel beter in de ruige Atlantische Oceaan. Gezocht wordt in een gebied ter grootte van Frankrijk. Dertig schepen van de Argentijnse en twaalf andere marines, maar ook koopvaardijschepen, olietankers, vissersboten plus diverse patrouillevliegtuigen. Vanaf de Falkland Eilanden is extra Britse hulp onderweg wat niet door alle Argentijnen werd gewaardeerd gezien de herinneringen aan de oorlog die beide landen ooit vochten om deze Malvinas.

Tekening

,,Als je weet dat er alternatieven zijn in geval van een storing met de communicatieapparatuur, dan is er waarschijnlijk iets zeer ernstigs aan de hand als er geen enkel signaal komt”, aldus ingenieur Horacio Tettamanti op tv-zender C5n.

Een tekening van een zoontje van een van de opvarenden bezorgt ondertussen velen in de Argentijnse sociale media een brok in de keel. Onder de steunbetuigingen ook die van Diego Maradona die in een tweet ‘kracht en hoop’ stuurde naar de bemanning. ,,Het is fantastisch dat we hulp krijgen van andere landen die over betere technologie beschikken", aldus de vedette die kennelijk ook luistert naar de talloze complottheorieën die in de Argentijnse social media rondgaan. ,,Hoewel ik vragen heb over degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, is op dit moment het belangrijkste dat we de mannen redden."

