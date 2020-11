Elon Musk nu rijker dan Bill Gates

Europees onderzoek: kinderen hebben te lijden onder coronacri­sis

20 november Het welzijn van kinderen in Europa is sterk onder druk komen te staan door de coronacrisis. Door toegenomen armoede is er in veel gezinnen niet genoeg te eten. Ook is in veel landen het huiselijk geweld toegenomen. Dat concludeert de organisatie Eurochild na onderzoek in 25 Europese landen.