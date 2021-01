Emiraten gaan sommige buitenlanders burgerschap aanbieden

Jorritsma is na dagen nog woedend: ‘Ik heb gejankt. Je ziet dat de stad naar de kloten wordt geholpen’

12:43 Dagen van rellen in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. Een provincie in puin. Vier steden, vier verhalen. Met burgemeesters in gesprek over vernielingen, angst, politie-inzet, meningen, welwillende voetbalsupporters en het geloof in een goede afloop. ,,Je ziet dat je stad naar de kloten wordt geholpen.”