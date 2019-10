Emotioneel incontinente man lacht net als Joker: ‘Ik gierde het uit toen mijn moeder stierf’

videoSinds de première van de internationale hitfilm ‘Joker', met in de hoofdrol een satanisch lachende Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) staat de Amerikaanse Scott Lotan (47) weer volop in de belangstelling. De man uit Virginia Beach heeft namelijk een angstaanjagende, bulderende lach die exact lijkt op die van de hoofdpersoon in de kaskraker. Niet omdat hij is dolgedraaid, maar wegens een afwijking die ‘emotionele incontinentie’ wordt genoemd. ,,Ik kan er niks aan doen en ben een pathologische lacher.”

Volgens Lotan heeft hij al jaren last van wat officieel het ‘pseudobulbair effect’ wordt genoemd: een wetenschappelijke benaming voor het fenomeen dwangmatig lachen of huilen. Het gaat in het geval van de Amerikaan om een symptoom van de chronische zenuwaandoening multiple sclerose (MS) die hij al jaren heeft. Momenteel denken velen dat hij voor de lol het beroemde Jokerpersonage imiteert, maar de werkelijkheid is anders. Zijn niet te stoppen lachsalvo's kunnen 10 minuten duren en zijn, aldus Lotan, uiterst pijnlijk en vermoeiend. ,,En mijn lach brengt me vaak in ongemakkelijke situaties.”

Aan de website Ladbible vertelde de MS- en PBA-patiënt (PBA staat voor pseudobulbar affect, red.) dat hij zeer regelmatig in de problemen komt. ,,Ik heb bijvoorbeeld vaak gedoe in restaurants waar ze me niet willen bedienen omdat medewerkers denken dat ik ze keihard uitlach.” Ook in de kroeg kan het misgaan. ,,Als ik met vrienden een borrel ga drinken zijn er ook altijd mensen die denken dat ik de kluit belazer en ze niet serieus neem. Dat is wel eens uitgedraaid op een vechtpartij.”

Maar het kan nog heftiger. Lotan: ,,In 2003 verlieten mijn verloofde en ik ons verlovingsfeest. Terug naar huis werden we door een dronken bestuurder aangereden en kwam mijn toekomstige echtgenote om het leven. Na die tragische crash werd in ondervraagd door de politie en ik kan me herinneren dat ik toen ook een gênante lachbui kreeg. Hetzelfde gebeurde toen mijn moeder drie dagen later stierf. Ook toen heb ik de hele tijd aanstekelijk staan lachen. Ik kon niet meer ophouden.”

Quote Toen mijn moeder overleed, heb ik de hele tijd aansteke­lijk staan lachen Scott Lotan

Freak

De Amerikaan probeert al jaren met medicatie en therapie controle te krijgen over zijn aandoening, maar die inspanningen hebben vooralsnog weinig effect. ,,Ik kan er niks aan doen en zal moeten berusten. En moeten accepteren dat de buitenwereld met beschouwt als freak, psychopaat zonder gevoelens of gewetenloze Joker. Maar dat is lastig”, aldus Lotan die de hitfilm recent zag. ,,In de bioscoop had ik het gevoel naar mezelf te zitten kijken.”

Lotan vindt zijn aandoening lastig. ,,Omdat ik verkeerd kan reageren in situaties, word ik vaak afgewezen en ontstaan allerlei vooroordelen. Of verwarrende, trieste gevoelens zoals destijds na die crash en het overlijden van mijn moeder.” De man probeert mensen die vreemd op hem reageren altijd uit te leggen wat hij mankeert. ,,Desondanks denken ze vaak dat ik een drugsverslaafde of gestoorde gek ben. Daardoor voel ik me vaak geïsoleerd en gefrustreerd.”

Stikken

Hij noemt de manier waarop acteur Joaquin Phoenix de stoornis in de film weergeeft, ‘realistisch en juist’. ,,Ook hij moet, net als ik, slikken en bijna stikken tijdens lachsalvo's. Als ik moet lachen, stik ik soms bijna omdat ik naar adem moet happen. Ook komt er bij zo'n bulderende lach veel speeksel in mijn mond. Als ik dat al lachende probeer door te slikken, komt het vaak in mijn luchtpijp terecht waardoor ik me ook nog verslik en onbedaarlijk moet hoesten. Verder krijg ik door het lachen pijn in mijn nek. Dat probeer ik op te lossen om tijdens zo’n aanval mijn hoofd wat meer te bewegen.”

Video's waarin een lachende Lotan te zien zijn, zijn al jaren een hit op filmkanaal YouTube. Enkelen daarvan gingen zelfs wereldwijd viraal. Scott heeft daar geen problemen mee. Maar hij benadrukt dat beterschapswensen die hij krijgt ‘ook niet echt nodig zijn’. ,,Mensen denken dat mijn leven wordt gedomineerd door pijn en lijden. De werkelijkheid is dat er natuurlijk ook momenten zijn waarop ik niet lach. Net als iedereen heb ook ik mijn ups en downs. Soms gier in oncontroleerbaar maar, laten we wel zijn, er zijn ergere dingen op de wereld. Verder vinden mijn kinderen mijn reacties humor. Oftewel, ze kunnen gelukkig om hun lachende pa lachen.”

Volledig scherm Scott Lotan blijft er soms bijna in © screenshot YouTube