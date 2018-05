En daar gaat het tuinhuis de lucht in

Belgische politie achter­volgt busje met 30 inzitten­den, 2-jarige dood

19:31 Een wilde achtervolging van een busje met 30 inzittenden in België is fataal afgelopen voor een 2-jarig kind. Dat overleed in de ambulance nadat het busje in de buurt van Bergen met hoge snelheid op een voorganger was geklapt.