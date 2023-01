Engeland gaat wegwerpplastic verbieden

Vanaf oktober zullen winkels, afhaalrestaurants en eetstandjes op straat hun waren niet meer in zulk wegwerpplastic mogen aanbieden. Voor borden en schalen die gebruikt worden voor de verpakking van voorverpakte levensmiddelen zal het verbod echter niet gelden.

Volgens cijfers van het Britse ministerie van Milieu worden in Engeland jaarlijks zo’n 2,7 miljard stuks bestek weggegooid, waarvan het meeste van plastic. Ook gebruiken de Engelsen op jaarbasis 721 miljoen plastic borden. Slechts 10 procent van het weggegooide plastic wordt gerecycled.

De milieubeweging is niet onder de indruk van de aankondiging. ,,Dit is gerommel in de marge van een gigantisch probleem”, zegt Nina Schrank van Greenpeace UK. ,,Een voor een producten verbieden kan misschien leuke krantenkoppen opleveren voor de regering, maar het zal de duizelingwekkende hoeveelheid plastic die het Verenigd Koninkrijk jaarlijks produceert niet tegenhouden.”