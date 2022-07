Enorme gletsjerbreuk in Alpen, bergbeklimmers bedolven onder lawine van ijs, sneeuw en rotsen

Rond half twee zondagmiddag is onverwacht een groot stuk ijs van de gletsjer van Punta Rocca in de Dolomieten afgebroken. Zeker zes bergwandelaars zijn bij het ongeluk om het leven gekomen en nog eens acht zijn door reddingswerkers levend uit de lawine gehaald en overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe.

Dolomieten

Hoge temperaturen

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de weersomstandigheden. Door de hoge temperaturen, op de top van de Dolomieten werd zaterdag tien graden Celsius gemeten, dreigt de gletsjer verder in te storten. De hoge temperaturen zijn waarschijnlijk ook de oorzaak van het afbreken van de enorme plaat ijs en sneeuw. In combinatie met het gebrek aan sneeuw lagen de gletsjers in het gebied er eind vorige maand lag bij zoals dat de afgelopen decennia pas in september het geval was. De afgelopen jaren verloren de verschillende gletsjers in de Dolomieten zo’n zes meter dikte per jaar, als de klimaatsverandering in dit tempo doorzet denken experts dat er tegen 2050 geen gletsjers meer zullen zijn in de Dolomieten.