Enorme golf schept strandgangers Durban; 3 doden en 17 gewonden

Vier chimpan­sees doodgescho­ten in Zweedse dierentuin

Vier chimpansees zijn doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf in een dierentuin in Zweden. Een vijfde ontsnapte chimpansee keerde zelf terug naar zijn verblijf. Hoe de dieren konden ontsnappen, is nog onduidelijk.

15 december