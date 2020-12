Epidemioloog voorspelt nieuwe ‘roaring twenties’: ‘Mensen gaan onvermoeibaar op zoek naar sociaal contact’

Een jaar geleden werd het coronavirus voor het eerst vastgesteld door Chinese virologen. Sindsdien heeft het virus wereldwijd verregaande gevolgen gehad. Economische activiteiten werden teruggeschroefd, maar ook op sociaal vlak is ons leven drastisch veranderd. Reizen, feesten, afspreken met familie en vrienden... We moeten het plots allemaal missen.

Niet nieuw

Ingrijpend, maar niet zo uitzonderlijk als het misschien lijkt, schrijft Nicholas Christakis in zijn boek Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. Als epidemioloog is hij gespecialiseerd in de invloed van het menselijke gedrag op de verspreiding van besmettelijke ziekten.

Christakis ziet een patroon: ,,Wat ons nu overkomt, lijkt misschien onnatuurlijk en vreemd, maar grootschalige epidemieën zijn niet nieuw voor de mens. Ze zijn gewoon nieuw voor óns.”

Bovendien reageren mensen er telkens ongeveer hetzelfde op, zegt Christakis in de Britse krant The Guardian: ,,Ze worden religieuzer, ze onthouden zich meer van allerlei pleziertjes. Daarnaast worden ze ook spaarzaam met geld en nemen ze minder risico’s. Al die dingen zien we nu, maar zagen we in de vorige eeuwen ook al tijdens grote epidemieën.”

Hoopgevend

Bij elke epidemie zakt ook de economie in elkaar, zegt de onderzoeker. ,,Mensen geven de overheid de schuld van de vertragende economie, want die sluit immers de scholen en de restaurants. Een onterechte beschuldiging, want het is het virus zelf dat de economie doet inzakken: dat gebeurde ook al toen oude beschavingen door ziekten geplaagd werden, lang voor regeringen dat soort ingrijpende beslissingen konden nemen.”

Eén van de belangrijkste - en meest hoopgevende - lessen die we uit vroegere pandemieën kunnen trekken, is volgens Christakis deze: aan elke pandemie komt een einde. En daarna volgt er gewoonlijk een periode waarin mensen intensief op zoek gaan naar sociaal contact. ,,Wat we zullen zien, is een omkering van de trends die noodgedwongen plaatsvonden tijdens de coronacrisis”, voorspelt Christakis. ,,Mensen zullen minder religieus worden, veel investeren in hun sociaal leven, meer geld uitgeven en seksueel losbandiger worden.”

Volle cafés, nachtclubs en voetbalstadions, een culturele renaissance... Alles waar we al een jaar lang alleen maar van kunnen dromen, zal ons deel zijn. Al zullen we nog even geduld moeten hebben, voorspelt de epidemioloog. Nog zeker tot 2024 voor het feest écht kan losbarsten. Eerst moeten de vaccins hun werk kunnen doen en moet onze samenleving herstellen van de socio-economische opdoffer.

Volledig scherm Een exuberante scène uit 'The Great Gatsby', een film die zich afspeelt in de jaren 1920. © Warner Bros