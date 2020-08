'Epstein verzamelde chantagemateriaal over Andrew'

Jeffrey Epstein zou belastend materiaal over de Britse prins Andrew hebben verzameld waarmee hij hem mogelijk kon chanteren. Dat staat volgens Britse media in de rechtbankdocumenten die donderdag op last van een rechter in New York werden vrijgegeven.

De veroordeelde zedendelinquent, die vorig jaar augustus zelfmoord pleegde in zijn cel, zou een meisje instructies hebben gegeven om "de prins alles te geven wat hij maar wilde" om vervolgens alle details van het seksueel misbruik aan hem te rapporteren. In de documenten wordt het meisje aangeduid als Jane Doe #3 maar volgens Britse media gaat het om Virginia Giuffre, die Andrew al jaren beschuldigt van misbruik.

Prins Andrew is niet de enige waar Epstein belastend materiaal over in handen zou hebben. De miljardair zou ook chantagemateriaal hebben van "tal van vooraanstaande Amerikaanse politici, buitenlandse presidenten en andere wereldleiders". Dat materiaal zou hij onder meer gebruikt hebben voor politiek en financieel gewin.

De Amerikaanse autoriteiten willen graag met Andrew praten over zijn verstandhouding met Epstein en Ghislaine Maxwell, die vorige maand werd aangehouden in de VS. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Ze zou de meisjes hebben geronseld.

De documenten zijn afkomstig van een inmiddels afgehandelde rechtszaak die in 2015 tegen Maxwell werd aangespannen door Virginia Roberts Giuffre. Vrijdag werd al bekend dat zij Maxwell zelf ook beschuldigde van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Daarnaast zou ze zich hebben voorgedaan als Epsteins ‘hoerenmadam’ en hem hebben geholpen Giuffre als ‘seksslavin’ ter beschikking te stellen aan invloedrijke mannen over de hele wereld onder wie de Britse prins Andrew, oud-gouverneur van New Mexico Bill Richardson en advocaat Alan Dershowitz. In de vrijgegeven documenten beschuldigt Giuffre Epstein ervan haar te hebben gerekruteerd toen ze nog maar 15 jaar oud was.

