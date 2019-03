Er loopt een paard (los) door de straat: schimmel Jenny is een beroemdheid in Frankfurt

Voormalig klokkenlui­der Chelsea Manning in cel voor minachting hof

8 maart Chelsea Manning, voormalig klokkenluider via WikiLeaks, is in de cel beland omdat ze deze week weigerde een getuigenis af te leggen voor een ‘grand jury’ in de Amerikaanse staat Virginia. De federale rechter heeft haar volgens de media vandaag in hechtenis laten nemen wegens minachting van het hof.