Erdogan dreigt VS met breuk bondgenootschap

Man gaat compleet door het lint op camping en slaat zijn vrouw meermaals met ijzeren staaf op hoofd

18:35 Op een camping in Bertrix, in de provincie Luxemburg, zijn gisterenavond de stoppen doorgeslagen bij een man. De veertiger sloeg zijn echtgenote meerdere malen met een ijzeren staaf op haar hoofd omdat zij hun auto volgetankt had en niet voor 30 euro zoals de man gevraagd had.