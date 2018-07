Erdogan dreigt VS om mogelijke economische sancties

UPDATE Aardbeving treft Indonesië: drie doden

3:35 Het Indonesische eiland Lombok is zondagochtend getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.4 op de Schaal van Richter. Volgens de Indonesische autoriteiten zijn zeker drie mensen omgekomen. Daarbij is er veel materiële schade. Een naschok van 5.5 werd later gevoeld op het eiland Bali. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven.