Erdogan gaat verder in claim op eilanden als Rhodos en Samos en suggereert raketaanval op Athene

Turkije claimt de rechtmatige machthebber te zijn op de eilanden die honderden jaren deel uitmaakten van het Ottomaanse Rijk. Nadat dat uiteenviel, gingen enkele eilanden in 1923 naar Griekenland. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar onder meer Kos en Rhodos bij. Dat werd vastgelegd in de verdragen van Lausanne en Parijs.

Turkije trekt de soevereiniteit van Griekenland over diverse bewoonde en onbewoonde Griekse eilanden in de oostelijke Middellandse Zee in twijfel, omdat zich er militairen bevinden. Dit is niet in overeenstemming met de twee verdragen, aldus de Turken. Athene daarentegen rechtvaardigt de militarisering met de dreiging van talrijke landingsvaartuigen aan de Turkse kust en het recht van elke staat op zelfverdediging.

Langer onenigheid tussen Navo-landen

Het geschil over de eilanden is slechts een van de vele conflicten tussen de Navo-bondgenoten. Zo zijn de Turken boos over de nauwe samenwerking tussen de Grieken en de Verenigde Staten, die in Griekenland militaire bases hebben. Ook ruziën Ankara en Athene over aardgasvoorraden in de zeebodem en de status van Cyprus, dat een Turks en een Grieks deel heeft.