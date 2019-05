Erdogan wil nieuwe verkiezingen Istanbul

VIDEO Cycloon Fani trekt verder over Bangladesh

16:29 Cycloon Fani trok zaterdag, nadat hij eerst de Indiase oostkust had getroffen, over Bangladesh. In de Indiase deelstaat Odisha vielen zeker twaalf doden als gevolg van het natuurgeweld. In het naastgelegen Bangladesh zijn uit voorzorg 1,2 miljoen mensen geëvacueerd. Volgens de politie vielen daar zeker negen doden.