Erik en Marjolein gestrand in Houston: leven op koek, chips en cola

Erik Janssen lacht. Met de telefoon aan zijn oor loopt hij naar buiten, de regen in, om te vertellen hoe hij en zijn vriendin Marjolein Scheepens sinds zaterdagmiddag vast zitten in het Quality Inn and Suits hotel in Humble, een voorstadje van Houston, vlakbij George Bush Intercontinental Airport.

Tot zeker morgenmiddag zijn alle vluchten afgelast. Dat betekent uitstel van hun reis naar Managua, de hoofdstad van Nicaragua, waar ze op vakantie gaan. De regenbuien in de nasleep van orkaan Harvey sturen het vliegverkeer in Houston in de war en hebben ook de straten van voorstadje Humble blank gezet.

,,Ons wereldje is de afgelopen dagen geslonken tot het hotel en een pompstation hier vlakbij, waar ze koek, chips, chocola en andere rotzooi verkopen. We kunnen honderd meter weg, maar we gaan toch proberen een supermarkt te vinden, want we zijn toe aan normaal eten."

Door het hoge water zitten Erik en Marjolein vast in hun hotel.

Saamhorigheid

Sinds zaterdagmiddag valt de regen gestaag uit de hemel in Humble. Aanvankelijk bracht dat nog wel wat saamhorigheid teweeg in het hotel. ,,We hebben als gasten meegeholpen met het barricaderen. Maar sinds de manager terug is, en ons liet weten dat we voor alle nachten die we hier zijn moeten betalen, is de sfeer wat minder. Met veel moeite hebben we er nog een kortinkje uit kunnen halen. Maar hij heeft theoretisch wel gelijk. We maken inderdaad gebruik van de kamers."

Overstromingen in Houston.

De tijd wordt gedood met kaartspelletjes. 'We genieten niet echt, maar het zal wel een van de meest memorabele vakanties van ons leven worden.'

Kaartspelletjes

Ondertussen doden Erik en Marjolein de tijd met een ander Nederlands stel, Tom Woerdenbach en Janine Meegdes uit Culemborg. Ze doen vooral kaartspelletjes. ,,We genieten niet echt, maar het zal wel een van de meest memorabele vakanties van ons leven worden."

De enorme hoeveelheid water maakt alle wegen onbegaanbaar.

Sinds zaterdagmiddag valt de regen gestaag uit de hemel in Humble.