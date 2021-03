Ernstige watersnood in Australië: twee doden, huizen beschadigd en plaag van dodelijke spinnen

De watersnood in Australië heeft het leven gekost aan zeker twee personen. Het gaat voor zover bekend om de eerste slachtoffers van het natuurgeweld in deelstaat New South Wales. Premier Gladys Berejiklian van dat gebied had eerder op de dag nog gezegd dat het een ‘gewoon een wonder is’ dat er nog geen doden waren gevallen.

Een van de slachtoffers kwam volgens de autoriteiten bij Sydney met zijn auto vast te zitten in het water. Hij belde het alarmnummer en vertelde dat zijn auto ‘aan het zinken was’, bericht de krant Sydney Morning Herald. Het slachtoffer bleef daarna 44 minuten aan de lijn tot het ‘contact verloren ging’. Duikers vonden het lichaam later terug. Het tweede slachtoffer is aangetroffen in een auto die in Queensland in het water was beland.

Australië is dagenlang geteisterd door zware regenval. Dat leidde op sommige plaatsen tot de ernstigste overstromingen in tientallen jaren. Zo'n 24.000 inwoners van New South Wales kregen opdracht te evacueren en zeker 950 mensen moesten worden gered. Daar zijn helikopters, boten en waterscooters voor ingezet.

Noodweer

Het noodweer kreeg in Australië de naam ‘Big Wet’ (Grote Nattigheid) en zou eindelijk achter de rug zijn. Inwoners van New South Wales zagen woensdag weer een blauwe lucht, maar mensen in zwaar getroffen gebieden zitten nog steeds in de problemen. Bruggen zijn weggespoeld, wegen geblokkeerd en duizenden huizen zijn beschadigd door het water.

Sommige gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld en dat heeft geleid tot tekorten aan levensmiddelen. Een vrouw vertelde omroep ABC dat in Wheeny Creek niets meer is te krijgen. ,,Alle winkels zijn gewoon leeggehaald, het is verschrikkelijk’’, zei ze. ,,We zijn aangewezen op spaghetti en noedels. Ik heb de kinderen op rantsoen gezet zodat we genoeg hebben.’’

Giftige spinnen

Inwoners van de Australische deelstaat New South Wales, hebben naast met overstromingen de komende tijd ook te maken met een ‘plaag‘ van dodelijke spinnen, waarschuwt het Australian Reptile Park. De spinnen, waarvan de giftigste ter wereld in Australië voorkomen, zullen mogelijk de droogte van huizen opzoeken om aan het water te ontkomen.

Aanhoudende regenval heeft enorme overstromingen veroorzaakt in New South Wales, waar ongeveer een derde van alle Australiërs woont. Sommige voorsteden van Sydney staan nog steeds onder water. ,,Het aankomende warme weer en de hoge vochtigheidsgraad biedt de perfecte omstandigheden voor een enorme toename van het aantal tunnelwebspinnen”, waarschuwde Tim Faulkner, de directeur van het Australian Reptile Park.

,,Door de ongelooflijke overstromingen die we hebben gezien in het gebied rond Sydney zijn de spinnen uit hun holen gejaagd en zoeken zij toevlucht op drogere plekken. Helaas betekent het dat ze snel de weg vinden naar woningen.”

Video's

In de afgelopen dagen werden beelden van duizenden spinnen die probeerden te ontkomen aan het wassende water al door velen gedeeld op sociale media. Mensen met een spinnenfobie werden de stuipen op het lijf gejaagd door foto’s van de achtpotige beestjes die hekken en gebouwen inklommen.

