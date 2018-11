Ervaren politica Pelosi genomineerd als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Wetenschap­pers boos op Chinese ‘babybouwer’: ‘dit keert zich tegen ons’

28 november De omstreden Chinese onderzoeker He Jiankui heeft vandaag op een conferentie in Hong Kong vragen beantwoord over de ‘designerbaby’s’ die hij zou hebben gecreëerd. ,,Als je hoort wat hij heeft gedaan, rijzen de haren je te berge’’, zegt de Maastrichtse wetenschapper Guido de Wert, die in de zaal aanwezig was.