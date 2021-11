Esther de Lange geen voorzitter Europees Parlement, partijgenote Metsola voorgedragen

Metsola kreeg bijna tweederde (64,4 procent) van de stemmen in de fractie. ,,Ik ben vereerd dat ik een krachtig mandaat heb gekregen van de EVP-Fractie om haar kandidaat te zijn voor het voorzitterschap van het Europees Parlement‘’, zegt ze in een verklaring. ,,De tweede helft van deze zittingsperiode zal cruciaal zijn voor Europa. Ik zal hard werken om bruggen te blijven bouwen.”

Genekt

De Lange is in de geheime fractiestemming waarschijnlijk genekt door de belangrijke CDU/CSU-groep uit Duitsland. Die zou volgens bronnen binnen de EVP in Metsola een makkelijker beïnvloedbare voorzitter zien dan in de ervaren en nogal robuuste De Lange. Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van 1979 is er nog maar één Nederlandse EP-voorzitter geweest: de PvdA’er Piet Dankert begin jaren ’80.