Ests bedrijf stuurt sauna’s naar Oekraïne zodat soldaten kunnen ontspannen

Musk twittert voor het eerst sinds veelbespro­ken poll: ‘Alleen betalende leden mogen stemmen over beleid’

Als het aan Elon Musk ligt mogen voortaan alleen betalende abonnees stemmen over belangrijke beslissingen over het beleid van Twitter. Dat was de eerste boodschap van de Twitter-topman die hij via het platform de wereld in stuurde nadat in een peiling een meerderheid voor zijn aftreden had gestemd.

8:30