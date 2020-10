Ethiopië boos op Trump over ‘oorlogszuchtige dreigementen’ rond Nijldam

Ethiopië hekelt ‘oorlogszuchtige dreigementen’ tegen de enorme en omstreden dam in de Blauwe Nijl. Dit, nadat Donald Trump vannacht duidelijk partij koos voor Egypte in het zorgwekkende waterconflict . De Amerikaanse president noemde de kwestie een existentiële zaak voor Egypte en toonde er wel begrip voor als dat land het Ethiopische project zou ‘opblazen’.

,,Zij (Egypte) zullen de dam opblazen”, zei Trump. ,,En ik zei het en ik zeg het luid en duidelijk ... ze zullen die dam opblazen. Ze moeten iets doen.” De zogeheten Grand Ethiopian Renaissance Dam, die een slordige vier miljard euro kostte, is een bron van Ethiopische trots en bedoeld om miljoenen mensen uit de armoede te halen. ‘De man heeft geen idee waar hij het over heeft’, twitterde voormalig Ethiopische premier Hailemariam Dessalegn over de stellingname van de Amerikaanse president. Hij noemde Trumps opmerkingen roekeloos en onverantwoord.

Het gaat om een ingrijpende kwestie die heel de regio al tijden onder druk zet. De Blauwe Nijl voegt zich bij de Witte Nijl in Soedan en wordt dan de Nijl. Ethiopië heeft onderweg een belangrijke sleutel in handen. Over twee jaar - wanneer de Grand Ethiopian Renaissance Dam klaar is en het stuwmeer is volgelopen - beheert dat land ongeveer 85% van de stroom die uit de rivier kan worden opgewekt.

Volledig scherm Nijlwater stroomt al door de Ethiopische Grand Renaissance Dam. © REUTERS

Zoet water

Ethiopië zegt dat de kolossale dam het land helpt een belangrijke exporteur van energie te worden. Egypte is afhankelijk van diezelfde Nijl om zijn boeren en een snel groeiende bevolking van 100 miljoen van zoet water te voorzien. Onderhandelaars in het conflict hebben gezegd dat er nog steeds belangrijke vragen zijn over hoeveel water Ethiopië bijvoorbeeld zal doorlaten als zich een meerjarige droogte voordoet en hoe de landen eventuele toekomstige geschillen zullen oplossen. Ethiopië wijst bindende arbitrage af.

De Amerikaanse president maakte zijn door Ethiopië gehekelde opmerking over het opblazen van de dam toen hij aankondigde dat Soedan de banden met Israël zou normaliseren. Soedan, dat stroomafwaarts ligt in de Nijl, voert ook gesprekken met Ethiopië en Egypte over de gevolgen van de betwiste dam. Een militaire aanval op de dam zou rampzalig zijn, waarschuwt een waterexpert. De dam heeft al gezorgd voor meer dan 4,9 miljard kubieke meter water in het reservoir, aldus Abebe Yirga tegen het persbureau The Associated Press. ,,Het zal duizenden mensen treffen als deze enorme hoeveelheid water uit de dam spoelt.”

Opschorten

De Amerikaanse president gelastte eerder dit jaar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om miljoenen dollars aan hulp aan Ethiopië op te schorten, ook al vanwege het damconflict. Trump begrijpt vooral de Egyptenaren en heeft zijn bewondering voor de Egyptische president nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij noemde president Abdel Fattah al-Sisi eens gekscherend ‘mijn favoriete dictator’.

De Ethiopiërs hadden de VS er al eerder van beschuldigd bevooroordeeld te zijn tijdens hun eerdere pogingen om een deal te sluiten over het project tussen Ethiopië, Egypte en Soedan. Ethiopië liep destijds weg van die gesprekken. ,,Dit soort bedreigingen en beledigingen voor de Ethiopische soevereiniteit zijn misleidende, onproductieve en duidelijke schendingen van het internationaal recht. Ethiopië zal niet toegeven.” aldus de Ethiopische verklaring van het kantoor van premier Abiy Ahmed vandaag.

Levensader

Ethiopië vierde in augustus de eerste vulling van het stuwmeer achter de dam, daarbij verwijzend naar zware regenval. Dat gebeurde tot grote ontsteltenis van Egypte, dat vreest dat zijn watertoevoer gevaar loopt. De Nijl is de levensader van veel landen in de regio. Ethiopië verbood later vluchten over de dam uit bezorgdheid over mogelijke militaire actie van Egypte.

Nu, met de recente opmerkingen van Trump, dringen sommige Ethiopiërs er bij Ethiopische Amerikanen op aan om bij de verkiezingen van volgende maand tegen Trump te stemmen. Volgens premier Abiy hebben de gesprekken met Egypte en Soedan juist aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds de Afrikaanse Unie heeft ingegrepen om toezicht op hen te houden. ,,De verklaring van Trump zou dat proces kunnen ondermijnen”, aldus Abel Abate Demissie, een onderzoeker bij de Londense denktank Chatham House.

Volledig scherm Premier Abiy Ahmed. © REUTERS