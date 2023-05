Ethiopië krijgt resten ontvoerde prins niet terug van Britten

Een week na zijn dood liet ze hem bijleggen in de crypte van Windsor Castle. Het contrast met de behandeling van zijn vader was enorm. Het Britse leger knipte haarlokken van zijn lijk af als trofee. Via een kunstenaar, die hem opgebaard schilderde, kwamen die in het bezit van het National Army Museum. Pas enkele jaren geleden werden die teruggeven aan Ethiopië. Zijn schatten staan nog altijd in vitrines in het Victoria & Albert Museum.



Alemayehu bleef voortleven in de verbeelding. Ethiopische delegaties brachten bezoeken aan zijn graf. Zelfs Haile Selassie, de laatste keizer, trok naar St George’s Chapel. Een repatriatie zit er ondanks presidentiële tussenkomst niet in. Koning Charles geeft, net als koningin Elizabeth II voor hem, geen toestemming de crypte te openen. Dit besluit, al dan niet billijk op archeologische gronden, doet de naam van het koningshuis geen goed.



Ethiopië mag nooit zijn gekoloniseerd, de weigering brengt vragen over de nasleep van Brits imperialisme naar voren. Landen binnen het Gemenebest - naties uit het voormalige Rijk - overwegen al nadrukkelijk om afscheid te nemen van koning Charles als staatshoofd. Het paleis heeft, wellicht in afwachting van de publieke reactie, de deur op een kleine kier gelaten. ,,Zeer onwaarschijnlijk” is geen definitief ‘nee’.



Abebech Kasa, een verre nazaat, hoopt op mededogen. ,,We willen niet dat hij in een vreemd land blijft”, zei hij tegen de BBC. ,,Hij had zo’n verdrietig leven. Als ik hem aan denk, huil ik.”