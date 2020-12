EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030

Europese leiders toonden zich verheugd over het bereikte akkoord. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, noemde Europa ‘de leider in de strijd tegen de klimaatverandering’. En de Franse president Emmanuel Macron toonde zich opgetogen: ‘Tien jaar is morgen’, twitterde hij. ‘Laten we alles doen om te slagen. Nu. Samen. Want er is geen plan B.’



Het aanvankelijke plan was om de uitstoot in 2030 verminderd te hebben met 40 procent. De scherpere doelstellingen waren echter nodig om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 2 en liever nog 1,5 graad, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Nederland is een van de landen die meer haast willen maken. Het uiteindelijke doel van de EU is om in het jaar 2050 geheel klimaatneutraal te zijn.