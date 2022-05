EU blij met boycot Russische olie en in Sjevjerodonetsk wordt hevig gevochten

Dit gebeurde er vannachtDe Europese Unie heeft een akkoord bereikt over een boycot van Russische olie. Het gaat om ongeveer twee derde van de totale export naar de EU. En de strijd in Sjevjerodonetsk raast voort.

De Europese leiders hebben vannacht hun handtekening gezet onder het zesde sanctiepakket tegen Rusland. Het belangrijkste element daarvan is een boycot van Russische olie. De onderhandelingen daarover liepen al enkele weken. Grootste bezwaarmaker was Hongarije, dat bijna volledig afhankelijk is van Russische olie (net als in mindere mate Tsjechië en Slowakije).

De boycot betreft nu alleen olie die over zee wordt aangevoerd. Hierdoor krijgen de Hongaren, die aangesloten zijn op een pijplijn, extra tijd voor een ‘technische oplossing’. Hun raffinaderijen kunnen nu niet zomaar andere olie verwerken.

‘Stap vooruit’

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, noemt het akkoord een ‘belangrijke stap vooruit’. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel sprak van een ‘bijzondere prestatie’. Het akkoord betekent ‘een onmiddellijk einde aan ongeveer negentig procent van de totale EU-olie-import uit Rusland, waarmee een belangrijke bron voor de Russische oorlogsmachine wordt afgeknepen’, zo twitterde hij.

Op dit moment wordt grofweg twee derde van alle Russische olie over zee aangevoerd en de rest via de zogenoemde Droezjba-pijplijn. Polen en Duitsland zijn ook aangesloten op die leiding, maar sluiten die aan het eind van dit jaar af. Zo wordt uiteindelijk die negentig procent gehaald.

Het sanctiepakket treft verder ook Sberbank, de grootste bank van Rusland, en nog twee andere banken. Die worden afgesloten van het Swift-betalingssysteem, waardoor ze geen internationale transacties meer kunnen uitvoeren. Ook kunnen drie Russische staatszenders niet meer uitzenden in Europa. Tot slot wordt een aantal hoge militairen toegevoegd aan de sanctielijst vanwege hun ‘betrokkenheid bij oorlogsmisdaden’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Niet slecht’

De Hongaarse premier Orban, de grootste dwarsligger bij de onderhandelingen, noemt de oplossing die nu is gevonden ‘niet slecht’. Hij zegt wel dat zijn land garanties nodig heeft dat de olietoevoer door de Droezjba-lijn niet stokt als er een ‘ongeluk’ plaatsvindt. De leiding loopt dwars door Oekraïne. Het is nog niet duidelijk tot wanneer Hongarije, Tsjechië en Slowakije hun olie op deze manier gaan betrekken.

De top is overigens nog niet afgelopen. De Europese leiders gaan waarschijnlijk ook nog meer dan 100 miljard euro aan noodhulp voor Oekraïne goedkeuren. Dat geld, en nog veel meer, is nodig om het land weer op te bouwen. Dit geld komt bovenop de negen miljard die al is uitgetrokken voor onmiddellijke financiële hulp (voor rentebetalingen en overheidssalarissen).

Sjevjerodonetsk

Intussen wordt er nog steeds hevig gevochten in het oosten van Oekraïne. Met name in de straten van de stad Sjevjerodonetsk zijn grondtroepen met elkaar slaags. Volgens het onafhankelijke Institute for the Study of War (ISW) speelt de strijd zich met name af in het noordoosten en het zuidoosten van de stad, en de dorpen en stadjes die daar in de buurt liggen. Het belangrijkste doel van de Russen is het omsingelen van de stad. Volgens het ISW vervoert het Russische leger grote hoeveelheden troepen en materieel naar het gebied.

Oekraïense separatisten melden aan het Russische persbureau Tass dat een belangrijk deel van de stad inmiddels in Russische handen is. Wel zeggen ze dat de aanval langer duurt dan verwacht. ,,We controleren een derde van Sjevjerodeonetsk”, aldus Leonid Pasechnik, de leider van de ‘volksrepubliek’ Loehansk. Volgens Tass wordt de Russische opmars bemoeilijkt door de aanwezigheid van enkele grote chemische fabrieken in het gebied. Het ISW kan deze berichten niet bevestigen. ,,Maar ze zijn wel in lijn met eerdere informatie over een Russische opmars in de regio.”



Lees door onder de kaart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Meer massagraven in Marioepol’

De burgemeester van Marioepol, Vadim Boitsjenko, zegt dat de Russen zeker 16.000 burgers hebben begraven in massagraven. Deze zouden liggen in de dorpjes Stari Krim, Manhoesj en Vinogradne. Volgens Boitsjenko zijn er de afgelopen maand 25 nieuwe reeksen graven bij gekomen op het kerkhof van Stari Krim. Daarin zouden lichamen opgestapeld zijn en vervolgens afgedekt met individuele grafstenen, zodat het lijkt alsof er slechts één lichaam begraven ligt.

,,We dachten aanvankelijk dat er in Marioepol 22.000 mensen waren omgekomen”, zegt Boitsjenko op Telegram. ,,Maar het lijkt er nu op dat het er veel meer zijn. Dit verdient meer aandacht van de internationale gemeenschap, net als het trieste lot van de lokale bevolking, die nu onder Russische bezetting leeft.” Volgens hem liggen er nog duizenden lichamen onder de puinhopen van de stad die zo lang belegerd werd door de Russen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: