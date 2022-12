EU-burgers gaan vanaf 2027 betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen

UPDATEInwoners van de Europese Unie gaan vanaf 2027 aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of over te stappen op een elektrische auto, kunnen ze wel al vanaf 2026 een beroep doen op een speciaal fonds.

De maatregelen maken deel uit van een cruciaal pakket aan klimaatwetten dat onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement in de nacht van zaterdag op zondag overeen zijn gekomen.

De nieuwe klimaatwetten, waarvoor de lidstaten en het voltallige parlement nog wel definitief goedkeuring moeten geven, heeft de EU nodig om de klimaatdoelen te halen. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag, zodat de EU in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ kan zijn. Dat wil zeggen: dat we als mensen niet meer schadelijke broeikasgassen uitstoten dan de natuur kan afbreken. De wetten zijn een uitwerking van de vijftien klimaatvoorstellen die de Europese Commissie vorig jaar deed in het zogeheten ‘Fit for 55 programma’. Vorige maand werd al een ander onderdeel uit die voorstellen definitief: vanaf 2035 geen nieuwe auto's meer die op fossiele brandstoffen rijden.

Vervuiler betaalt

De kern van de maatregelen is het strenger maken en uitbreiden van het succesvolle systeem van CO2-certificaten voor vervuilers. Energiebedrijven en de zware industrie moesten de afgelopen jaren al zulke ‘emissierechten’ hebben om broeikasgassen te mogen uitstoten. Elk jaar geeft de EU minder van die rechten uit om de uitstoot omlaag te brengen. Door de schaarste worden ze steeds duurder. Fabrieken die schoon produceren kunnen hun rechten verkopen. Bedrijven moeten door het zogeheten emissiehandelssysteem (ETS) dus minder gaan uitstoten of meer betalen. Groen produceren wordt dan goedkoper dan vuil.

In de sectoren waar dit systeem werkt, zoals de staalindustrie en de fabricage van kunstmest, is de uitstoot de sinds 2005 al teruggedrongen met 41 procent. De onderhandelaars hebben vannacht afgesproken dat dit voor 2030 naar 62 procent moet. Ook zeeschepen gaan onder het ETS-systeem vallen.

Uitlaat en schoorsteen

De belangrijkste beslissing van vannacht is dat zo’n systeem van uitstootrechten er nu ook komt voor de broeikasgassen waarvoor het wegverkeer en gebouwen verantwoordelijk zijn, zo hebben de onderhandelaars afgesproken. Burgers en bedrijven moeten dus gaan betalen voor de CO2 uit de uitlaat en de schoorsteen. Dat gaat via energiebedrijven en pompstations. Die moeten betalen voor emissierechten en rekenen de kosten vervolgens door aan de klant die komt tanken of de gaskachel aanzet. Uitgangspunt van het hele systeem: de vervuiler betaalt.

Dat kan pijn doen nu alles, en zeker energie, afgelopen jaar zo duur is geworden. Daarom is het des te belangrijker dat mensen met een kleine beurs worden geholpen, erkenden de onderhandelaars. Daarom komt er een klimaatfonds van vooralsnog ruim 86 miljard euro. De EU-landen kunnen met dat geld de kosten van woningisolatie of aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen of een elektrische auto omlaag brengen voor wie daarbij steun nodig heeft. Het fonds wordt gevuld uit de inkomst van de heffingen die vervuilers betalen.

Op initiatief van het Europees Parlement is vannacht bepaald dat het fonds er een jaar éérder komt dan het systeem van de heffingen ingaat. Dat betekent dat huishoudens, zzp’ers, automobilisten en anderen die getroffen gaan worden, al de nodige maatregelen kunnen nemen als zij dat al niet hebben gedaan. Ook is er een noodremmechanisme: als de energieprijzen al ongewoon hoog zijn, zoals nu, wordt het systeem nog niet ingevoerd.

100 euro per jaar

,,Het is goed om te bedenken dat de kern van dit alles al werd bedacht vóór de oorlog in Oekraïne en dus ook vóór de daarovolgende enorme stijging van de energieprijzen", zei één van de twee hoofdonderhandelaar van het parlement, Esther de Lange (CDA), vrijdag vlak voordat ze de onderhandelingen inging. ,,De impact van ETS zal overigens veel en veel kleiner zijn dan de prijsstijgingen die we de afgelopen maanden hebben gezien.” Voor de gemiddelde Nederlander gaat het om ongeveer 100 euro per jaar.

De EU wil wel klimaatkampioen zijn, maar ook voorkomen dat het zoveel van de eigen bedrijven vraagt dat die eraan onderdoor gaan aan goedkopere buitenlandse concurrentie. Daarom was afgelopen week al afgesproken dat er een heffing aan de buitengrenzen van de EU komt voor staal, aluminium en een aantal andere producten die zijn geproduceerd in landen met minder strenge klimaatregels. Dat moet voorkomen dat Europese fabrikanten op de fles gaan of zelf uitwijken naar zo'n een minder streng buitenland.

Volledig scherm De onderhandelaars van de drie Europese instellingen direct na afloop van hun onderhandelingen vannacht om half drie. Helemaal rechts Mohammed Chahim (PvdA), in het midden met het rode jasje Esther de Lange (CDA) en links met baard Eurocommissaris Frans Timmermans. © Foto Joris van Schie

Europarlementariër Esther de Lange zei afgelopen nacht blij te zijn ,,dat er een gebalanceerd akkoord is bereikt op het grootste klimaatwetgevingspakket in de EU ooit. Met deze deal brengen we de uitstoot in Europa drastisch naar beneden, maar dan wel op een sociaal verantwoorde manier zonder de Europese industrie de das om te doen. De invoering van ETS voor transport en gebouwen is nodig om onze klimaatdoelen te halen, maar voor het Europees Parlement - en voor het CDA - kan dit niet zonder sociale maatregelen om mensen te helpen deze transitie te maken. Europese bedrijven en gezinnen worden namelijk al geconfronteerd met uitzonderlijk hoge energieprijzen. Zeker in deze onzekere tijden moeten we voorzichtig en slim te werk gaan: de noodrem, het maximumprijsmechanisme voor ETS2 en het Sociaal Klimaatfonds maken dat mogelijk”, stelt De Lange.

Mohammed Chahim, die namens de PvdA aan de onderhandelingen deelnam: ,Voor ons sociaaldemocraten was het belangrijk dat vooral de industrie aan strengere eisen zou moeten voldoen. Dat had nog wel wat ambitieuzer gemogen wat ons betreft.”

