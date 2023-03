EU en VS bereiken doorbraak over subsidies groene technologie

Update Duitse politie beëindigt gijzeling in apotheek: Verdachte vast, gijzelaars ongedeerd

Een speciaal politieteam heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan een gijzeling van ruim 4,5 uur in een apotheek in Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland. De gijzelnemer is gearresteerd. Hij bleef ongedeerd, net als zijn gijzelaars. Een groot deel van de binnenstad was afgezet en twee evenementen werden afgelast.