EU kan landen niet verplichten, maar ‘moedigt aan’: laat Chinezen er zonder coronatest niet in

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg dat de 27 landen hielden om hun burgers te beschermen tegen mogelijke nieuwe varianten van het coronavirus uit China, nu daar het aantal besmettingen enorm oploopt.

De aanbeveling is afkomstig van de zogenoemde EU’s Integrated Political Crisis Response Group (IPCR), een orgaan dat bestaat uit ambtenaren van de 27 regeringen van de EU, en is in overeenstemming met een aanbeveling die eerder door de Europese Commissie is gedaan. Daarnaast wordt aangeraden steekproefsgewijs ook zelf nog passagiers uit China bij aankomst te testen en het afvalwater van vliegtuigen uit China te onderzoeken op nieuwe varianten van het virus. Passagiers op vluchten uit China wordt sterk aanbevolen medische mondkapjes te dragen.

Terrein van lidstaten zelf

Spanje, Italië, Frankrijk, België en Zweden hadden al los van elkaar elk een vorm van screening voor reizigers uit China aangekondigd. Europese gezondheidsexperts die dinsdag bijeenkwamen zeiden dat gecoördineerde actie nodig is: wie eenmaal binnen de EU is kan immers vrij van het ene land naar het andere reizen. Maar ‘Brussel’ kan geen gezondheidsmaatregelen opleggen: volksgezondheid is het terrein van de lidstaten.

Er zijn op dit moment overigens géén nieuwe varianten van het coronavirus in China, zo meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanmiddag. De WHO dringt wel bij China aan op het delen van meer data over het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens. De WHO is overigens ook bezorgd over een nieuwe zeer besmettelijke Omikron-variant XBB.1.5, die in slechts enkele weken tijd dominant in de VS is geworden.

Honderd mensen namen test aan

Nederland zocht het tot vandaag nog in vrijwillige maatregelen om de risico's uit China te beteugelen. Ongeveer honderd mensen aan boord van een vliegtuig uit Xiamen kregen na de landing op Schiphol een zelftest aangeboden en ‘nagenoeg iedereen’ heeft de tests aangenomen, zo liet GGD Kennemerland weten. ,,Een handjevol zei nee en liep door.” De dienst houdt niet bij hoeveel mensen de tests daadwerkelijk uitvoeren en wat de uitslag is.

China heeft intussen nog niet gereageerd op het Europese aanbod vaccins te doneren en kennis te delen. Wel hebben Chinese functionarissen scherpe kritiek geuit op de maatregelen die nu in voorbereiding zijn. ,,De inreisbeperkingen hebben geen wetenschappelijke basis en zijn in sommige gevallen zelfs buitensporig en onaanvaardbaar”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beijing is vorige maand na aanhoudend protesten van de bevolking abrupt gestopt met het zerocovidbeleid. Vanaf het begin van de epidemie zocht de regering de oplossing in testen, infecties tellen en in zeer strikte lockdowns. Het aantal besmettingen bleef relatief klein, maar vrijwel uitdoven, zoals elders in de wereld waar werd ingezet op vaccinatie, deed de pandemie niet. Vanaf 8 januari mogen Chinezen weer naar het buitenland reizen en mogen buitenlanders China zonder lange quarantaine weer in. Alleen kampt het land als gevolg van de versoepelingen alsnog met een golf besmettingen, mogelijk miljoenen per dag. De autoriteiten zijn inmiddels officieel gestopt met tellen.