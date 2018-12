EU-leiders doen kleine handreiking aan May

Tijdens de EU-top in Brussel zullen de regeringsleiders van de EU-landen donderdag een handreiking doen aan Theresa May, als zij dan tenminste nog premier is.

Na een bespreking van de ‘ernstige situatie’ zullen ze conclusies aannemen die het akkoord over de brexit in een helderder daglicht moeten zetten. Heronderhandeling is echter uitgesloten.

EU-president Donald Tusk schrijft in zijn uitnodigingsbrief aan de leiders dat ze eerst May haar verhaal laten doen. In de conclusies zullen ze nog eens benadrukken dat de EU-landen ook echt niet willen dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, aldus een hoge EU-diplomaat. Daarnaast zullen ze benadrukken ‘een heel intieme relatie’ na te streven na het Britse vertrek.

Nieuwe juridische garanties zullen ze echter niet geven. Alleen als het Britse parlement instemt met het akkoord, kan het vertrek van de Britten uit de EU ordelijk plaatsvinden. ,,Aangezien de tijd dringt, zullen we ook de stand van de voorbereiding van een no-dealscenario bespreken'', schrijft Tusk.

Mays positie wankelt. De Conservatieve partij van May houdt vanavond een vertrouwensstemming over haar. Of ze die nu overleeft of niet, de datum van het Britse vertrek uit de EU blijft staan op 30 maart 2019. ,,We kunnen de Britten naar de put brengen om te drinken, maar ze niet dwingen om te drinken'', aldus de diplomaat. ,,We weten niet of dit de laatste akte is in dit treurspel'', verzucht hij. ,,Het had nooit zo ver moeten komen.''

