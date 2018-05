EU-lidstaten herhalen noodzaak atoomakkoord met Iran

Volgens Netanyahu moet het atoomakkoord herzien worden nu Israël heeft bewezen dat Iran toch kernwapens heeft geproduceerd. In het akkoord uit 2015 is namelijk afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma zou afbouwen. Het land mocht alleen nog maar uranium verrijken om aan de energiebehoefte te voldoen en voor wetenschappelijk onderzoek. In ruil daarvoor werden internationale sancties ingetrokken. Toch laten verschillende EU-lidstaten vandaag weten niets te zien in het intrekken van het akkoord.

De Engelse minister Boris Johnson zei dat het betoog van de Israëlische leider juist duidelijk maakt waarom het atoomakkoord nodig is. ,,Het feit dat Iran in het geheim gevoelig onderzoek deed tot 2003, laat zien waarom we de intensieve inspecties nodig hebben die mogelijk zijn dankzij de nucleaire deal met Iran'', zei hij.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de informatie van Netanyahu ,,tot in detail moet worden bestudeerd en geëvalueerd.'' Een woordvoerster zei dat de gegevens in elk geval duidelijk maken dat internationale inspecties in Iran moeten doorgaan en dat de nucleaire deal behouden moet blijven. Ook kan de informatie volgens het departement mogelijk worden gebruikt om langetermijnafspraken te maken over de activiteiten van Iran.

Quote De internatio­na­le inspecties in Iran moeten doorgaan Boris Johnson

Ook Berlijn wil de Israëlische gegevens analyseren. Een regeringswoordvoerder zei dat duidelijk is dat de internationale gemeenschap eraan twijfelde dat het Iraanse nucleaire programma louter voor vreedzame doeleinden was. ,,Dat was de reden dat in 2015 het nucleaire akkoord is getekend'', voegde hij toe. De woordvoerder zei dat het noodzakelijk is dat ook in de toekomst onafhankelijk toezicht wordt gehouden op de naleving van het akkoord.

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt wel voor een herziening van het akkoord te zijn. Het Witte Huis liet in een reactie weten dat de Israëlische informatie wel degelijk 'nieuwe en overtuigende details' bevat. ,,Deze feiten zijn consistent met wat de VS al lang weten: Iran heeft een robuust, clandestien nucleair wapenprogramma.'' Over twee weken beslist president Trump over het voortbestaan van het akkoord met Iran.