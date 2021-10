EU met profvoetbal in zee: spotje met topspelers tegen klimaatverandering

VideoAan de vooravond van de wereldklimaattop begin volgende maand in Glasgow schakelt Brussel het profvoetbal in bij zijn strijd tegen klimaatverandering. Een spotje met stervoetballers, zoals Luis Figo moet tientallen miljoenen voetbalfans in 57 landen aanzetten tot meer klimaatbewustzijn in hun eigen persoonlijk leven.

,,Voetbal verenigt ons continent en onze planeet. Als we van ons favoriete spel willen blijven genieten moeten we – als een team – de strijd tegen klimaatverandering winnen”, aldus coördinerend EU-Klimaatcommissaris (en voetballiefhebber) Frans Timmermans. ,,Maar dat kan alleen als iedereen meedoet. Door kleine, persoonlijke stapjes te zetten zoals duurzaam naar het stadion reizen, het afval van onze snacks hergebruiken of een paar lampen uitdoen als we tv kijken.”

Een paar tips krijgen kijkers al mee als ze zien hoe Gianluigi Buffon met één welgericht schot het licht uitdoet, de verwarming lager zet, de tv uitschakelt en de koelkast sluit. Kijkers kunnen hun eigen ‘klimaat- en voetbaltricks’ kwijt op #EveryTrickCounts.

Dik 7 ton

,,Het is een ander publiek dan we wellicht met onze communicatie tot nu toe bereikten”, verdedigt een Commissiewoordvoerder de dik 7 ton die Brussel in het spotje stopt. Verdere kosten komen daar volgens de Commissie niet bij, want ze gaat ervan uit dat tv-zenders het filmpje van de EU en de Uefa gratis uitzenden.

Brussel rekent verder op sociale media, en in elk geval wordt het spotje de komende drie jaar ook in de stadions uitgezonden, bij wedstrijden in de Champions League, Europa League en Uefa Youth Leagues tot aan het Euro 2024-kampioenschap in Duitsland.

Brussel en de Uefa deden al eerder samen campagnes tegen onder meer racisme.

Volledig scherm © European Union

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: