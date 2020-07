EU-president biedt Nederland fors hogere korting op EU-afdracht

Ook mag Nederland 25 procent in plaats van de huidige 20 procent houden van de douaneheffingen die met name in de Rotterdamse haven namens Brussel worden geïnd, staat in het nieuwe voorstel. Michel hoopt daarmee na dagenlange onderhandelingen de Europese leiders op één lijn te krijgen over de EU-begroting en het coronaherstelfonds.

Dat herstelfonds, dat in totaal 750 miljard euro groot blijft, bevat in het nieuwe voorstel 390 miljard euro aan subsidies. Aanvankelijk was dat 500 miljard euro, maar dat is door Michel al naar beneden gebracht tot 450 miljard. De rest bestaat voornamelijk uit leningen. Nederland en zijn ‘zuinige’ bondgenoten kunnen alleen met zoveel subsidies leven als er wat tegenover staat, maakten ze eerder duidelijk. Michel komt Nederland daarin met de hogere korting en douanevergoedingen stevig tegemoet. Ook de Nederlandse wens om subsidies te kunnen dwarsbomen voor landen die te weinig werk maken van hervormingen, nam Michel eerder al in grote lijnen over.

1050 miljard euro

De meerjarenbegroting van de Europese Unie voor 2021 tot en met 2027 blijft in het nieuwe voorstel op totaal 1074 miljard euro. Nederland heeft ingezet op 1050 miljard euro.

Michel blijft ook bij zijn voorstel dat een grote meerderheid van de lidstaten kan beletten dat EU-landen waar de rechterlijke macht en de vrije pers in de knel komen, zoals Hongarije, geld krijgen uit het coronaherstelfonds. Hij wil ook dat de lidstaten elk jaar een uitvoerige ‘dialoog over de rechtsstaat’ houden.

Ook blijft in het nieuwe compromisvoorstel de eis behouden dat 30 procent van de uitgaven moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. De begroting bevat wel minder geld voor innovatie.

Kans op een akkoord

Verscheidene leiders hebben zich optimistisch uitgelaten over de kans op een akkoord, nadat ze in de nacht meermaals met elkaar botsten en er harde woorden vielen. ,,Het gaat stapje voor stapje, en we zijn er nog niet, hoor’’, zei premier Mark Rutte voor hij van zijn hotel naar het raadsgebouw in Brussel vertrok.

Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte ‘lijkt de sfeer veranderd’ en is er een kanteling gekomen. Dat gebeurde nadat de houding van Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Griekenland zich verhardde ten opzichte van de starre houding van vooral vijf ‘zuinige’ landen onder aanvoering van Rutte. ,,Ik heb iedereen opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen’’, zei Conte. ,,Het gaat hier niet om een grap en we kunnen niet naar onze nationale navel blijven staren. We zijn bezig met een Europees antwoord.’’ Met name Italië is zwaar door de coronacrisis getroffen.

Kleinere kloof

De gapende kloof tussen voor- en tegenstanders van het verstrekken van subsidies om landen te helpen uit de coronacrisis op te krabbelen, is een heel eind gedicht. Nederland en de andere landen die als ‘zuinig’ te boek staan, vinden die subsidies, die de ontvangers anders dan leningen niet hoeven terug te betalen, niet langer taboe. Maar dan wel tegen strenge voorwaarden over economische hervormingen, controle daarop en tegen een prijs, zoals meer kortingen op de jaarlijkse EU-afdracht.

Volgens Rutte doet Michel ‘heel goed werk’. ,,Ik ben onder de indruk van zijn voorzitterschap, de rust die hij brengt, van zijn voorstellen", zei hij. Betrokkenen rekenen op minstens nog een nacht doorhalen.

