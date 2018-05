EU-speech Zuckerberg al bekend: ‘We hebben fouten gemaakt’

Facebook-topman Mark Zuckerberg zal vanavond opnieuw excuses aanbieden voor de rol van zijn bedrijf in het misbruik van privégegevens van gebruikers. Dat blijkt uit de verklaring, die hij later vandaag gaat geven, maar die nu al is vrijgegeven.

Facebook heeft onvoldoende verantwoordelijkheid genomen rond gebruikersdata, nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen, zal Zuckerberg straks zeggen in het Europees Parlement, dat de zaak hoog opneemt.

De topman erkent dat het bedrijf fouten heeft gemaakt, maar hij zal benadrukken dat Facebook veel in Europa investeert, door te wijzen op activiteiten in Parijs, Londen en nog te openen datacenters in Zweden, Ierland en Denemarken.

,,We zijn betrokken bij Europa'', aldus Zuckerberg. ,,Veel van de waarden waar Europeanen het meest aan hechten delen wij: van het belang van mensenrechten en de behoefte aan gemeenschappelijkheid tot een liefde voor technologie.''



Ook zal hij wijzen op de vluchtelingen in Europa die via Facebook contact houden met hun familie en op de rol van het netwerk bij aanslagen. Gebruikers kunnen dan aangeven of ze veilig zijn.

Vergissing

Facebook is de laatste tijd getroffen door verschillende crisissen en gebruikers zijn daar ook de dupe van, zegt Zuckerberg. ,,Of het nu gaat om nepnieuws, buitenlandse inmenging in verkiezingen of ontwikkelaars die de informatie van mensen misbruiken, we hebben onze verantwoordelijkheden niet breed genoeg bekeken. Dat was een vergissing en het spijt me.''

Maar liefst 2,7 miljoen Europeanen behoorden tot de 87 miljoen Facebook-gebruikers wiens gegevens mogelijk werden misbruikt in het Cambridge Analytica-schandaal.

Nieuwe regels