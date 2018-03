EU trekt Russische ambassadeur terug

Rusland is ‘zeer waarschijnlijk’ de drijvende kracht geweest achter de gifgasaanval, op Brits grondgebied, op een Russische dubbelspion en zijn dochter. ,,Een andere plausibele verklaring is er niet”, aldus EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk, twitterend vanuit de Europese raad. Alle 28 landen konden zich vannacht op die formulering verenigen.

Uit protest besloten de 28 vannacht bovendien de EU-ambassadeur uit Moskou terug te trekken. Volgens premier Rutte stelt de Unie zich daarmee aanzienlijk harder op dan eerder deze week. Rutte: ,,We moeten scherper laten zien dat de EU dit (de gifgasaanval – red) onacceptabel acht.”

De Britse premier Theresa May heeft daarmee binnen waarvoor ze naar Brussel kwam: een scherpe en eensgezinde veroordeling van de Russische agressie tegen het westen. De gifgasaanval in Salisbury, aldus May eerder op de dag, de eerste in Europa sinds het eind van de tweede wereldoorlog, maakt deel uit ‘van een patroon van Russische agressie jegens Europa en zijn naaste buren, van de West-Balkan tot het Midden-Oosten.’

Rusland, aldus May, ‘is een bedreiging voor heel Europa’.

Machtige bondgenoten

May kreeg aan het begin van de avond steun van twee machtige bondgenoten. In een onderonsje met kanselier Merkel en president Macron bereidde ze de discussie onder de 28 voor. Europa moet de handen ineenslaan, was haar lijn, want Russische agressie zoals wij hebben ondervonden kan zich morgen in elk ander Europees land herhalen: ,,Het is duidelijk dat de Russische dreiging grenzen niet respecteert.” Ook riep ze op tot samenwerking tussen westerse geheime diensten om Russische spionagenetwerken, actief in West-Europa, te ontmantelen.

Voor algemene vergeldingsmaatregelen kreeg ze de handen niet op elkaar. ,,Niemand praat over sancties. Wel over maatregelen”, aldus Rutte. Londen zette al 23 Russische diplomaten uit, ook Litouwen overweegt Russische diplomaten het land uit te zetten, aldus de altijd zeer Ruslandkritische presidente Dalia Grybauskaité. En daar kwam dus de EU-ambassadeur nog bovenop. Tegen een te harde houding verzetten zich vooral Hongarije en Griekenland. Ook de nieuwe Slowaakse premier, Peter Pellegrini, zei te kiezen voor een ‘constructieve dialoog’ met Moskou.

Hardere opstelling

De hardere EU-opstelling is een zege voor May, die over een jaar formeel de Unie verlaat maar op buitenlands en defensiegebied nauw met de andere 27 wil blijven samenwerken. Eerder deze week toonden de lidstaten zich alleen nog maar ‘geschokt’ door het gebruik ‘van een door Rusland ontwikkeld type zenuwgas’.