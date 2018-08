EU wil opheldering over gearresteerde mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië

Video Gissen naar motief van man die vliegtuig stal en crashte

6:51 Het is nog onduidelijk wat de 29-jarige man bezielde die vrijdag in Seattle een leeg passagiersvliegtuig stal, er stunts mee uithaalde en uiteindelijk crashte. Volgens Amerikaanse media zou het gaan om Richard Russel, een grondsteward zonder vliegbrevet, die al 3,5 jaar in dienst was van luchtvaartmaatschappij Horizon Air.