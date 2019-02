Europa ook na dreigement Trump terughoudend over terughalen IS'ers

Belloubet reageerde op een oproep van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vroeg Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten om ruim achthonderd IS-strijders op te nemen die gevangen zijn genomen in Syrië. Frankrijk bekijkt momenteel per geval of burgers worden teruggehaald uit Syrië. Het alternatief is volgens Trump dat de jihadisten vermoedelijk op eigen houtje terugkeren naar Europa.



Trump liet er dit weekeinde geen twijfel over bestaan: Europese lidstaten moeten de IS-strijders uit hun landen zo snel mogelijk ophalen, nu IS is verslagen. ,,Wij hebben al genoeg tijd en geld in deze strijd gestoken, het is tijd dat anderen nu hun verantwoordelijkheid nemen”, tweette de president zaterdagnacht. En als Europa ‘haar’ jihadisten niet ophaalt, komen ze op vrije voeten - met alle gevaren van dien.



Volledig scherm Naar schatting zitten iets minder dan veertig Nederlanders vastzitten in Koerdische gevangenissen en kampen. © AFP

Niet te springen

Nederlands staat niet te springen. Oproep van Trump of niet, het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt vast aan het standpunt: alleen jihadisten die zélf een Nederlandse ambassade op ‘veilig grondgebied’ weten te bereiken, krijgen hulp. De regering gaat niet naar Noordoost-Syrië om mensen actief terug te brengen naar hun vaderland. Geen vrouwen, geen kinderen en al helemaal geen strijders.



Voor de regeringspartijen is terughalen een brug te ver. ,,Wij willen ze niet terug”, stelt VVD-Kamerlid Antoinette Laan. ,,Elke optie is te verkiezen boven terugkeer naar Nederland. Het kabinet gaat niet de bewuste keus maken om tikkende tijdbommen binnen te halen.’’ Ook CDA en D66 zien een terugkeer niet zitten. Zij hekelen de opstelling van Trump. ,,Dreigementen als die van Trump passen niet in de bondgenootschappelijke samenwerking”, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Kiezen tussen kwaden

Naar schatting gaat het om iets minder dan veertig Nederlanders die vastzitten in Koerdische gevangenissen en kampen. Kinderen niet meegerekend. De vraag is of Nederland deze mensen inderdaad moet terughalen en berechten? Het is kiezen tussen verschillende kwaden, want aan alle beslissingen kleven risico’s menen terrorisme-deskundigen. ,,Het is politiek gezien een heel gevoelige kwestie”, zegt terrorisme-expert Jelle van Buuren.



,,Als het kabinet zegt ‘we halen ze terug’ is dat een feestdag voor rechts-populistische partijen”, meent Van Buuren, verbonden aan de Universiteit Leiden. Toch vindt hij dat Nederland de jihadisten móet laten terugkeren. Zijn collega Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme, is dat met hem eens. ,,Het alternatief is dat ze totaal uit zicht raken als de Koerden ze vrijlaten. Dan verdwijnen ze onder de radar.”



Volledig scherm Een kind met een handdoek om wacht met familie op screening door Syrische troepen. © AFP

‘Heel erg moeilijk’

De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) zei gisteren tegen zender ARD dat het momenteel ,,heel erg moeilijk” is om Europese IS-aanhangers te repatriëren uit Syrië. Maas zei dat zo'n terugkeer alleen mogelijk is als IS-strijders na terugkeer onmiddellijk worden vastgezet en vervolgd. Dat vereist juridische informatie. Volgens Maas wil zijn regering met Frankrijk en Groot-Brittannië overleggen over hoe het nu verder moet.



Ook andere Europese landen hebben behoefte aan overleg. In België riep minister van Justitie Koen Geens op tot een Europese oplossing. België lijkt vooralsnog geen haast te hebben om Syrië- en Irak-gangers terug te halen. Samen met Frankrijk was België een van de belangrijkste leveranciers van buitenlandse strijders voor Islamitische Staat. Sinds 2012 staan vierhonderd Belgen geregistreerd die als jihadist zijn vertrokken.

Sprake van moreel appèl

Bij dat aantal moeten nog zo'n 160 kinderen en jongvolwassenen worden opgeteld die geboren zijn uit ten minste één Belgische ouder in oorlogsgebied. België zou, als ouderschap wordt bewezen, bereid zijn om ‘de terugkeer van kinderen jonger dan 10 jaar te vergemakkelijken’, zo klinkt het. ‘Voor anderen is dat niet het geval’, sprak de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders afgelopen week.



Toch groeit de druk om de koers bij te stellen en Bakker juicht dit toe. ,,Europa benadert dit vraagstuk vrij egocentrisch. Die jihadisten hebben veel rotzooi uitgehaald in andere landen, we laten ze daar lekker zitten.” ,,Je kunt het niet maken de Koerden hun leven te laten wagen in de strijd tegen IS, ze vervolgens ook nog zwaar te belasten met de gevangenschap van strijders en dan te zeggen: ‘zoek het maar uit’’’, vindt ook terrorisme-onderzoeker en publicist Teun van Dongen. Hij spreekt van een ‘moreel appèl’.



Volledig scherm Moeders met kinderen vluchten, nu IS verslagen lijkt, naar door Syrische troepen gecontroleerde gebieden. © AFP

