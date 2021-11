Europa snijdt toevoer migranten via Belarus verder af

,,Wie zich aan dit soort praktijken wil overgeven zal daarna nog wel even nadenken”, aldus vice-Commissievoorzitter Margaritis Schinas in een debat met het Europese Parlement. ,,Pogingen om Europa te destabiliseren door mensen als wapen in te zetten zullen niet werken”, aldus ook Commissievoorzitter Von der Leyen. De nieuwe maatregelen, die gelden voor alle vervoer over land, over zee of door de lucht zijn een aanvulling op de rondreis die Schinas al ondernam langs regeringen in herkomst- en transitlanden om hen op te roepen vluchten naar Belarus zoveel mogelijk tegen te houden.