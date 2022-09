Europa wil meer preventief kankeronderzoek: ‘Eén op twee krijgt het’

Europa wil de komende jaren een flinke duw geven aan preventief kankeronderzoek. Dat moet helpen het aantal mensen dat aan deze ziekte overlijdt – in 2020 meer dan 1,3 miljoen – fors terug te dringen. ,,Naar schatting één op de twee krijgt er in zijn leven mee te maken”, aldus de Commissie. Jaarlijks worden 2,7 miljard nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

In nauwe samenwerking met de lidstaten wil Brussel bereiken dat al over drie jaar 90 procent van de bevolking die verhoogd risico loopt op borst-, darm- en baarmoederhalskanker regulier onderzoek krijgt aangeboden. De bedoeling is dat daarna uit te breiden met long-, prostaat- en maagkanker.

Het gaat om een dubbele inhaaloperatie. In de eerste plaats omdat de huidige uitwisseling van ‘beste praktijken’ al twintig jaar oud is en kankeronderzoek en -bestrijding sindsdien een enorme vlucht hebben genomen. In de tweede plaats omdat de afgelopen twee jaar het kankeronderzoek, en soms ook de behandeling, in veel lidstaten zwaar geleden heeft onder de coronadrukte. ,,Dat heeft een tol geëist, want hoe eerder je erbij bent, hoe meer levens je kunt redden”, aldus vice-Commissievoorzitter Margaritis Schinas. ,,Door onderzoek in heel Europa een boost te geven laten we zien dat we de ziekte collectief en beslissend willen bestrijden.”

Voorzichtig

De aanpak van de Commissie is voorzichtig omdat volksgezondheid niet echt een Europees beleidsterrein is (dat is het pas sinds de corona-epidemie een beetje aan het worden). Brussel beperkt zich dan ook tot ‘aanbevelingen’ aan de lidstaten en zwaait hier en daar met een zak geld. De uitbreiding van het onderzoek, zo stelt de Commissie voor, zou wel heel gericht moeten zijn. Zo wil ze het borstkankeronderzoek voor vrouwen verruimen naar de leeftijdsgroep van 45 tot 74 (nu 50 tot 69).

Voor baarmoederhalskanker zou het moeten gaan om onderzoek in de groep van 30 tot 65 jaar (minstens eens in de vijf jaar), voor darmkanker ook weer om de leeftijdsgroep van 45 tot 74, voor prostaatkanker om de groep tot 70. Longkankeronderzoek zou kunnen worden beperkt tot zware (ex-)rokers van 50 tot 75, en het onderzoek naar maagkanker tot streken waar die soort veel voorkomt. Op die manier zou 55 procent van de meest voorkomende kankers zijn afgedekt, denkt Eurocommissaris van Volksgezondheid Stella Kyriakides.

Brussel mag dan over volksgezondheid niet het laatste woord hebben, het is wel van plan erop toe te zien dat iedereen absoluut gelijke toegang krijgt tot onderzoek: mensen met een kleine portemonnee even goed als dikverdieners, plattelanders even goed als stedelingen.

