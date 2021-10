Europarlement woest over nieuwe belastingschandalen: ‘We moeten onze vloot uitsturen‘

Regering Ecuador wil duizenden gevangenen vrijlaten na dodelijke rellen

2 oktober De regering van Ecuador is van plan tot tweeduizend gedetineerden vrij te laten vanwege overbevolking in de gevangenissen. Dat besluit volgt op rellen in een gevangeniscomplex in de stad Guayaquil eerder deze week, waarbij zeker 118 gedetineerden om het leven kwamen. Gevangenishoofd Bolívar Garzón stelde dat voornamelijk ouderen, vrouwen en gevangenen met beperkingen of terminale gedetineerden in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating.