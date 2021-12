Europarlementariërs moeten op #MeToo-cursus, vinden ze zelf

Die straffe lijn heeft een ruime meerderheid van het Parlement (516 voor, 86 tegen, 75 onthoudingen) zichzelf vanmiddag opgelegd. Krijgen de Parlementsdiensten dat op tijd rond, dan wordt de gedragstraining ook nog opgelegd aan alle zittende leden. Met die stevige aanpak wil het Parlement aangeven dat er intern te weinig is gedaan met de wereldwijde #MeToo-opstand die vier jaar geleden werd ontketend door de aanklachten tegen Hollywood-producent Harvey Weinstein, en die in Brussel en Straatsburg al snel een echo vond toen een Franse Parlementsmedewerkster met een zwartboek over het Parlement zelf kwam. Ze was daarmee begonnen nadat ze in 2014 als 24-jarige zelf in de taille was gepakt en tegen de muur gedrukt door een Duits Parlementslid. De jaren daarna verzamelde ze tal van getuigenissen van vooral jonge Parlementsmedewerksters en stagiaires, die het slachtoffer waren geworden van machtsmisbruik in ‘het Huis van de Democratie’. Kort na haar eerste interviews kwam er een stortvloed van klachten, ook van verkrachtingen.