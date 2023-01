Europees Hof behandelt klacht Nederland tegen Rusland over MH17

Nederland diende in 2020 een klacht in tegen Rusland bij het EHRM. Volgens Nederland heeft Rusland een belangrijke rol gehad bij het neerhalen van de MH17. Nederland vindt dat Moskou niet genoeg onderzoek heeft gedaan, en onvoldoende heeft meegewerkt aan de Nederlandse verzoeken tot strafrechtelijk onderzoek. Het frustreren van het onderzoek en stelselmatig ontkennen en desinformatie verspreiden veroorzaakt extra leed bij nabestaanden.

Het Europees Hof moest eerst besluiten of het de klacht in behandeling neemt. Dat kan pas als alle rechtsmiddelen in het aangeklaagde land benut zijn. Omdat er weinig vertrouwen is in de onfhankelijkheid van de Russische rechtspraak, stapte Nederland direct naar het hof in Straatsburg.